Цитата: abaika95:

А кто вот так признается?)

Ну Вы то сами себя сдали, давеча.

Да и новенький похоже на форуме. Раньше новеньких пытали конкретно, а ты вот так раз и тут.

Кто постарше, знает ху из ху.

Если хотите завтра продолжим, сегодня тебя больше врядли пропустят, будешь зелёным до утра болтаться тут

А Дракон в 6-ть утра встаёт, может чего и напишет. Я в это время уже на работе. Так что часа в 3-4 после обеда (по нашему, у вас там 19-20 вроде) буду. Анализируем дальше