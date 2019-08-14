/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 142 из 142«1...140141142
§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто вот так признается?)

Прям речь оцыфрованного.
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто вот так признается?)

Ну Вы то сами себя сдали, давеча. :lol:
Да и новенький похоже на форуме. Раньше новеньких пытали конкретно, а ты вот так раз и тут. :-P
Кто постарше, знает ху из ху. :lol:
Если хотите завтра продолжим, сегодня тебя больше врядли пропустят, будешь зелёным до утра болтаться тут ;-)
А Дракон в 6-ть утра встаёт, может чего и напишет. Я в это время уже на работе. Так что часа в 3-4 после обеда (по нашему, у вас там 19-20 вроде) буду. Анализируем дальше 8-)
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17081
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрика, даже Дракона, вспоминают.

:lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops: ;-)
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
менден

меж прочим тоже немчик, пардон если явки сдаю, не со зла. :lol: :-P
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прям речь оцыфрованного.

Да не, тот прямо всё говорил, ху из ху есть. :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 142 из 142«1...140141142
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: elektron, drakon, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 5
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх