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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детская твоя фотография?
Похож. По центру?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2412
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Детская твоя фотография? Похож. По центру?

Детсад,ей-Богу!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я тут так, только поржать в флуд забежал

Смотрю ты до сих пор из флуда выбежать не в силах и фан клуб свой здесь сколотил.

:lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Если ты хочешь какой-то конфронтации(надеюсь, ты понимаешь значение этого слова?) - ты её получишь.

Опысцалась от смеха.
Сударь,шо вам на .опе не сидится ровно?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
фан клуб

Лилли, да какой фан клуб? два землянина-россиянина, обид не прощают просто :lol:
Кто не с нами тот против нас! ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воу воу какой накал страстей к вечеру, интриги,детские оскарбления, дешевый троллинг) два Россиянина не поделили словарный запас, интересно на чьей стороне акуноматавские тролли? Мы с курчавым за Алекса, ОМ за кого будешь?) 75 тиин на дороге не валяются) в зрителях два немца дракон-электрон, в судьях админы, серый на "водичке" ) поеееехали...)

Надеюсь пропустят весь этот бред) :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2412
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сударь,шо вам на .опе не сидится ровно?

Ровно и комфортно. А вот некоторым уж очень что-то там в виде шила мешает.И от этого они начинают лезть туда, куда их короткий ум заводит. По делу и без.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2412
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто не с нами тот против нас!

Какие обиды?!Господь с тобой!Просто кто-то привык подтявкивать не по делу и сыпать словами без отчёта.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Избавьте меня от ваших ябид.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мы с курчавым за Алекса

Всё ещё страдаете раздвоением личности? ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Всё ещё страдаете раздвоением личности?

Ну вы же с драконом страдаете) берем с вас пример) ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2856
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Надеюсь пропустят весь этот бред)

Ну до сих пор же пропускали :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ну до сих пор же пропускали

О шютник из саскачевана проснулся) тебе просто везет что ПП, так бы...)) просто я люблю НГ и НГ меня любит) у нас взаимность ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вы же с драконом страдаете)

Опять с больной головы на здоровую. :lol:
У меня Штуттгарт, у Дракона деревенька давняя под Гамбургом (Хамбургом).
Так что мимо 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- так что мимо

А кто вот так признается?) конечно отпиратся будем) ладно тогда я с Костаная а курчавый с затоболовки, Юджин из города Юля с деревни,серый с Дубны менден с Твери,Тимур с центра пешеход с дороги):-P
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