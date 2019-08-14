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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детская твоя фотография?
Похож. По центру?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2412
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Детская твоя фотография? Похож. По центру?

Детсад,ей-Богу!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3985
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я тут так, только поржать в флуд забежал

Смотрю ты до сих пор из флуда выбежать не в силах и фан клуб свой здесь сколотил.

:lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3985
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Если ты хочешь какой-то конфронтации(надеюсь, ты понимаешь значение этого слова?) - ты её получишь.

Опысцалась от смеха.
Сударь,шо вам на .опе не сидится ровно?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3440
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
фан клуб

Лилли, да какой фан клуб? два землянина-россиянина, обид не прощают просто :lol:
Кто не с нами тот против нас! ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 21:37
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2412
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сударь,шо вам на .опе не сидится ровно?

Ровно и комфортно. А вот некоторым уж очень что-то там в виде шила мешает.И от этого они начинают лезть туда, куда их короткий ум заводит. По делу и без.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2412
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто не с нами тот против нас!

Какие обиды?!Господь с тобой!Просто кто-то привык подтявкивать не по делу и сыпать словами без отчёта.
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Страница 141 из 141«1...139140141
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