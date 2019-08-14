Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #2107





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2412

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:10 Цитата: kbkz1980:

Сударь,шо вам на .опе не сидится ровно?

Ровно и комфортно. А вот некоторым уж очень что-то там в виде шила мешает.И от этого они начинают лезть туда, куда их короткий ум заводит. По делу и без.