Цитата: Стрелец:

При всех этих разговорах о цифровизации,в Рудном до сих пор реле времени для управления процессом включения-отключения наружного освещения перенастраивают вручную один раз в месяц.А продолжительность светового дня меняется ежедневно!!!

Ну вот зачем ты так?! Может,люди не знают,что уже давно изобрели фотодатчики.