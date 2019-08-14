Ваш земляк Re: Тракторы "Кировец" доехали до Костаная со второй... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2410

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:54 И этот проект благополучно сдохнет. Я так понял,то в Казахстане инвестиционный бизнес развивается по каим-то своим законам - понаобещать золотые горы,дождаться,когда инвестор вложит СВОИ средства,разовьёт бизнес,а потом отжать его под каким-нибудь благовидным предлогом.

ПыСы. Одна эпопея с котельными чего стоит.Хотя,может быть,я и ошибаюсь...