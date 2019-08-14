Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #2090





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10621

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:49 Цитата: elektron:

14 будет, банана тоже 3 а не 4 14 будет, банана тоже 3 а не 4

Ааааа не проведешь совестких школьников, которых мама за развесной сметаной посылала в гастроном!!!



[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 14:51]