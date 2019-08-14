Цитата: abaika95:

Серый паходу непонял или как всегда недочитал до конца о чем речь в статье) поэтому решил отметится хотябы картинкой Это как раз тот случай когда комментировать уже нечего. Там всё очень доходчиво написано даже для дундуков должно быть всё понятно происходящее.

Только картинки и не хватало.

