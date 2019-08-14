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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А может - 15?... :-o

А вот это правильно, КОКОС одна половинка!
Дракон сдал, чувствуется школа! но ответ пропалил!

:lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3437
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 будет, банана тоже 3 а не 4 :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 17:47
Комментарий проходит проверку.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17080
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
чувствуется школа!

Советская. 50 лет назад, закончил... :lol: :oops: :lol: :oops: :-)
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
14 будет, банана тоже 3 а не 4 :lol: :lol:

Ааааа не проведешь совестких школьников, которых мама за развесной сметаной посылала в гастроном!!! ;-) ;-) ;-)

[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 14:51]
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Страница 140 из 140«1...138139140
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