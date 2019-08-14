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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 14.08.19 - 00:40
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|Небольшая ламповая история об одном персонаже, случайно попавшем в интернет за перевыполнение плана.
Написана под свечкой кафе Высоцкий при моральной поддержке автора глядящего со стен.
Прошу строго не судить, история для узкого круга посвященных,
Я вчера закончил ковку —
Я два плана залудил —
И прямо в сети интернета
От акима угодил.
Копоть-сажу смыл под душем,
Съел холодного язя
И инструкцию послушал —
Что там можно, что нельзя.
Там у них пока что лучше бытово,
Так чтоб я не отчебучил не того —
Он мне дал прочесть брошюру как наказ,
Чтоб не вздумал постить сдуру, как у нас.
Говорил со мной, как с братом,
Про коварный интернет,
Про их волчьих демократов,
Польский город Будапешт:
"Там у них уклад особый —
Нам так сразу не понять,
Ты уж Алекс нумеровый их, попробуй
Хоть немного уважать.
Будут с водкою дебаты — отвечай:
"Нет, ребяты-демократы, — только чай!"
От подарков их сурово отвернись:
Мол, у самих добра такого завались!"
Он сказал: "сидя в их сайте —
Там особо, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель —
В интернете не помри!
В этом чешском Будапеште Уж такие времена —
Как закрутять эмигранты,
Ну а может — ни хрена!"
Ох, я в этих интернетах похожу,
На немецких на румынок погляжу!
Демократки, уверяли кореша,
Не берут с всех наших граждан ни гроша.
"Но эта сайтная зараза
Там всюду ходит по пятам,
Опасайся пуще глаза Ты внебрачных связей там.
Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь — они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
Могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе — и притвориться мужиком,
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой по форуму сосед!"
Я популярно объясняю для невежд:
Я в интернете этим буду в Будапешт.
"Если темы там возникнут — сразу снять,
Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять!" —
"Но я ж по-ихнему — ни слова,
Ни в дугу и ни в тую!
Молот мне — так я любого
В своего перекую!
Но ведь я не агитатор,
Я потомственный кузнец...
Да я к полякам в Улан-Батор
Не поеду, наконец!"
Сплю с женой, а мне не спится:
"Дусь, а Дусь! Может, я без интернеты обойдусь?
Я ж не ихнего замесу — я сбегу,
Ну, я ж на ихнем — ни бельмеса, ни гугу!"
Дуся дремлет как ребёнок, Накрутивши бигуди,
Отвечает мне спросонок: "Знаешь,
Алекс, — не пи... не зуди!
Что ты, уж, больно робок —
Я с тобою разведусь!
Двадцать лет живём бок о бок —
И всё время: "Дуся, Дусь..."
Обещал — забыл ты, нешто? ох, хорош! —
Что клеёнку с Драконов их стрясеш.
Сбереги там пару рупий, не бузи,
Хоть чего — хоть чёрта в ступе — привези!"
Там у них другие мерки:
Не поймёшь — съедят живьём,
И всё снилися венгерки
С бородами и с ружьём.
Снились Дусины клеёнки цвета беж
И нахальные шпиёнки в Бангладеш...
Поживу я, воля божья, в интернете у румын —
Говорят, они с Поволжья, ну а там уж близко мы!
Вот же женские замашки:
Провожала — стала петь,
Отутюжила рубашки —
Любо-дорого смотреть.
До свиданья, цех кузнечный,
Аж до гвоздика родной!
До свиданья, план мой встречный,
Перевыполненный мной!
Пили мы — мне спирт в аорту проникал,
Я весь путь к акиму с интернетом проикал.
[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 21:47]
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