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≡ К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ Костанайской области, допущены недобросовестные организации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ Костанайской области, допущены недобросовестные организации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недобросовестные участники государственных закупок и эксперты технического надзора, лишённые судами права контролировать качество строительно-монтажных работ и деятельность подрядчиков продолжают свою деятельность на том же поприще.
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* Серый волк
Re: К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
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§ abaika95
К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ Костанайской области, допущены недобросовестные организации
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый паходу непонял или как всегда недочитал до конца о чем речь в статье) поэтому решил отметится хотябы картинкой :lol:
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* Серый волк
К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ Костанайской области, допущены недобросовестные организации
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Серый паходу непонял или как всегда недочитал до конца о чем речь в статье) поэтому решил отметится хотябы картинкой
Это как раз тот случай когда комментировать уже нечего. Там всё очень доходчиво написано даже для дундуков должно быть всё понятно происходящее.
Только картинки и не хватало.
:lol:
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