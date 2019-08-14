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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небольшая ламповая история об одном персонаже, случайно попавшем в интернет за перевыполнение плана.
Написана под свечкой кафе Высоцкий при моральной поддержке автора глядящего со стен.
:lol:
Прошу строго не судить, история для узкого круга посвященных,
;-)
Я вчера закончил ковку —
Я два плана залудил —
И прямо в сети интернета
От акима угодил.

Копоть-сажу смыл под душем,
Съел холодного язя
И инструкцию послушал —
Что там можно, что нельзя.

Там у них пока что лучше бытово,
Так чтоб я не отчебучил не того —
Он мне дал прочесть брошюру как наказ,
Чтоб не вздумал постить сдуру, как у нас.

Говорил со мной, как с братом,
Про коварный интернет,
Про их волчьих демократов,
Польский город Будапешт:

"Там у них уклад особый —
Нам так сразу не понять,
Ты уж Алекс нумеровый их, попробуй
Хоть немного уважать.

Будут с водкою дебаты — отвечай:
"Нет, ребяты-демократы, — только чай!"
От подарков их сурово отвернись:
Мол, у самих добра такого завались!"

Он сказал: "сидя в их сайте —
Там особо, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель —
В интернете не помри!

В этом чешском Будапеште Уж такие времена —
Как закрутять эмигранты,
Ну а может — ни хрена!"
Ох, я в этих интернетах похожу,
На немецких на румынок погляжу!
Демократки, уверяли кореша,
Не берут с всех наших граждан ни гроша.

"Но эта сайтная зараза
Там всюду ходит по пятам,
Опасайся пуще глаза Ты внебрачных связей там.
Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь — они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.

Могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе — и притвориться мужиком,
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой по форуму сосед!"

Я популярно объясняю для невежд:
Я в интернете этим буду в Будапешт.
"Если темы там возникнут — сразу снять,
Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять!" —

"Но я ж по-ихнему — ни слова,
Ни в дугу и ни в тую!
Молот мне — так я любого
В своего перекую!

Но ведь я не агитатор,
Я потомственный кузнец...
Да я к полякам в Улан-Батор
Не поеду, наконец!"

Сплю с женой, а мне не спится:
"Дусь, а Дусь! Может, я без интернеты обойдусь?
Я ж не ихнего замесу — я сбегу,
Ну, я ж на ихнем — ни бельмеса, ни гугу!"

Дуся дремлет как ребёнок, Накрутивши бигуди,
Отвечает мне спросонок: "Знаешь,
Алекс, — не пи... не зуди!
Что ты, уж, больно робок —
Я с тобою разведусь!
Двадцать лет живём бок о бок —
И всё время: "Дуся, Дусь..."
Обещал — забыл ты, нешто? ох, хорош! —
Что клеёнку с Драконов их стрясеш.

Сбереги там пару рупий, не бузи,
Хоть чего — хоть чёрта в ступе — привези!"
Там у них другие мерки:
Не поймёшь — съедят живьём,

И всё снилися венгерки
С бородами и с ружьём.
Снились Дусины клеёнки цвета беж
И нахальные шпиёнки в Бангладеш...

Поживу я, воля божья, в интернете у румын —
Говорят, они с Поволжья, ну а там уж близко мы!
Вот же женские замашки:
Провожала — стала петь,
Отутюжила рубашки —
Любо-дорого смотреть.
До свиданья, цех кузнечный,
Аж до гвоздика родной!
До свиданья, план мой встречный,
Перевыполненный мной!

Пили мы — мне спирт в аорту проникал,
Я весь путь к акиму с интернетом проикал.

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 21:47]
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Смею заметить Серуня,всё это вы читаете в захлёб. Аль жись совсем скучна и неказиста :lol:

Ух ты господи кто к нам пожаловал! Давно не видно было кекебезюлю! :-)
Что, жизнь без форума наскучила? Или бессонница в середине ночи?
Я тут так, только поржать в флуд забежал и удивился.
Можете распускаться по домикам. :lol:
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: abaika95: превратностей мы не боимси... А вообще там сколько вас? ))


Ну вот видите какую рыбку реанимировали с цветочками. :lol:
Наверное год спала не заходила.
интересно у них у всех отдельные компы? А то иногда такое очучение, что в очереди стоят к одной табуретке и перелогиниться иногда забывают. ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
только поржать в флуд забежал

Пока Петросяны за имущество грызутся, их потенциальные зрители серьезный казалось бы форум в филиал Аншлага превращают потихоньку. Тут реально становится все веселее и веселее :lol:
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: их потенциальные зрители серьезный казалось бы форум в филиал Аншлага превращают потихоньку. Тут реально становится все веселее и веселее :lol:


Вы когда-нибудь видели кенгуру в сугробах? :-)
Вот эти экземпляры на форуме намного похлеще чем кенгуры в сугробах, от того и интересны. :lol: :lol: :lol:

Ну можете сами сравнить Пожалуйста для сравнения
кенгуру в сугробах:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=nm4nYljiddU

[video]http://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=nm4nYljiddU[/video]
(снято кстати сегодня 13 августа, в Австралии сейчас зима если что :-) )

Если кому интересно фоном звучит
Pierre de Gaillande —
Song for The Countryman

Надеюсь хоть название фонового трека все смогут перевести :lol:
Лучше конечно весь замечательный текст, так удивительно идущий нашей теме. :-)
Если что словарём воспользуйтесь :-)


Завтра наверное миллионы просмотров наберёт. пока всего 20! Я почти первый увидевший! Позитивненькое такое видео! смотрите, наслаждайтесь! :-) :lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 23:26]
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если будет время, посмотрите интересный фильм "любовь с акцентом".
Сейчас идет на Дожде с пометкой "кино не для всех" :-)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2402
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 04:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сейчас идет на Дожде

Сейчас налетят и понесётся:"За госдеповские печеньки смотришь, ты бы ещё и про Медузу вспомнил!" и прочая ерунда!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Дык видео про кенгуру и было с медузы :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2402
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык видео про кенгуру и было с медузы

Так я про что и говорю!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня ночью похоже полнолуние было.
такие активные "разговоры" с луной вели отдельные особи
в кругу почитателей "таланта".
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2402
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поток неосознанного иных участников просто настораживает.Правильное было предложение - регистрировать участников только после прохождения тестов на IQ.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Поток неосознанного иных участников просто настораживает.Правильное было предложение - регистрировать участников только после прохождения тестов на IQ.

Ну только не сильно сложные. У них же IQ специфический.
Лучше на бананах и яблоках. :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17080
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Лучше на бананах и яблоках. :lol:

У меня получилось - 16.
Серый, думаю я - сдал?... :lol: :oops:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17080
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может - 15?... :-o
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10621
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня получилось - 16. Серый, думаю я - сдал?... :lol: :oops:

Неееееет! Не 16! :-) Пересдача! :lol: :lol: :lol:
Ещё есть желающие?
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