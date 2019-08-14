Kairat stayer Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1092

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:28 Цитата: abaika95:

Ну нет, г-на Юджина буду ждать с его фотоотчетом он и фотографирует лучше и опишет красивше)



Этот Юджин молодец! Почти Робин Гуд, для народа старается, репортажи делает с фотоотчётами, во дворе деревья и цветы сажает, соответственно ухаживает за ними. Если таких людей было-бы больше, тогда порядка больше было-бы. Жалко, что он переезжать собрался, вроде он сам об этом ранее писал. Надо некоторым диванным доморощенным экспертам перенимать у него положительный опыт.