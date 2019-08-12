Серый волк Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10614

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:22 Помните на чем погорел акимат с большим акиматским делом?

После которого сменилось наконец проворовавшееся руководство области, а аким города сел на 13 лет строгого с конфискацией (но удивительно быстро вышел за чудеснейшее поведение).



Подсказывайте детали если что.



Было украденное у города достаточно давно здание детского сада.

Им владел некий жулик и прохиндей, у которого были тесные связи с акиматом и грязные делишки. (он сдавал украденные у города здания в аренду, в том числе и за завышенные в разы деньги бюджетным учреждениям).



В ходе этих знатных дел, в которых хорошо замешаны были акиматские, здание детсада конфисковали по уголовному делу.



Это был один эпизод следом за которым в коррупционной дыре немедленно последовало продолжение.



Под снос детсада акиматские организуют тендер.

И ЕГО ВЫИГРЫВАЕТ НЕНУЖНАЯ ИМ ФИРМА!

И несмотря на все угрозы и грязный отжим объекта у подрядчика, выигравшая тендер фирма не уходит с объекта и сама заявляет о нарушениях чиновниками.



Закончилось всё арестом чинушек.



[Исправлено: Серый волк, 12.08.2019 - 19:10]