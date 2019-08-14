Цитата: yudjin:

самое смешно, что как все же верно ХЗ... не факт, что и сейчас правильно написано



Вообще с буквами У особенно перемудрили в новом алфавите. И есть версия, что не случайно: надо было чтобы слово "Нұрсұлтан" писалось как Nursultan без умляутов. Хотя буква У в казахском используется чаще и логичнее было бы именно ее сделать U, а для Ұ использовать U'. Тем более, что во многих иностранных языках U тоже обозначает звук "У".



Но у нас свой путь, тогда бы название столицы было Nu'rsu'ltan, решили наверное, что как-то не очень выглядит, не понятно как читается и подогнали алфавит.



[Исправлено: Тот самый, 14.08.2019 - 11:28]