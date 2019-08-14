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≡ "Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил Еркебулан АБДУКАРИМОВ, запущены мобильные приложения, через которые можно получить информацию о перекрытии дорог, оплатить коммунальные услуги, записаться на прием к врачу, вызвать скорую помощь.
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§ Ваш земляк
Re: "Давайте спустимся на землю!" - реализацию...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2402
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2010 году этот показатель планируется довести до 90%. НГ, вы в каком году живёте?! :-P
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§ unrepeatable
Re: "Давайте спустимся на землю!" - реализацию...
unrepeatable


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Сообщений: 38
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично пользуюсь множеством приложений, плачу коммуналку, налоги, штрафы и тд. Очень удобно. Живу в селе, интернет есть.
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§ alex_60
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
штрафы


нехорошо нарушать законы.
тем более в селе.
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§ alex_60
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мангалы на Алтынсарина наверняка с утра 16 начнут работать,
так что улицу не в 13 а раньше закроют.
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§ Стрелец
Re: "Давайте спустимся на землю!" - реализацию...
Стрелец


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Сообщений: 23
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 14.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При всех этих разговорах о цифровизации,в Рудном до сих пор реле времени для управления процессом включения-отключения наружного освещения перенастраивают вручную один раз в месяц.А продолжительность светового дня меняется ежедневно!!!
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