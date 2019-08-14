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§ NG.kz
Тракторы "Кировец" доехали до Костаная со второй попытки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 2019 года АО "Петербургский тракторный завод" поставит первые машкомплекты "Кировцев", в рамках заключенного соглашения по промсборке тракторов марки "Кировец", на базе костанайского АО "Агромашхолдинг KZ".
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* abaika95
Re: Тракторы "Кировец" доехали до Костаная со второй...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Удачные" заголовки наше-все :lol:
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* Ваш земляк
Re: Тракторы "Кировец" доехали до Костаная со второй...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2400
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, лифты уже собирали в Казахстане. Посмотрим, что с "Кировцами" получится...
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