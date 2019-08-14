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§ NG.kz
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта в связи с подготовкой к празднику и празднованием Дня города. Кроме того, 16 и 17 августа, перевозчикам рекомендуют продлить движение основных маршрутов до 01.00.
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* abaika95
Re: Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто что думает о малых архитектурных формах в центре?) уберут не уберут их после праздника?) Юджин вы как считаете вписываются ли они в общую урабанистическо-клумбовую концепцию города?)
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто что думает о малых архитектурных формах в центре?)


Изображения малых архитектурных форм поместили бы, чтобы не особо толерантные вездесущие иностранцы посмотрели и оценили. Сам ещё не видел, надеюсь не из серии Бабай-Сутенёр, которые ранее были расположены в центре Затоболовки, изготовленные местными горе-умельцами.
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