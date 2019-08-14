Цитата: Тот самый:

читается и подогнали алфавит.

Ну это же сразу было понятно, чтобы имя первого и единственного на тот момент и всё, что с ним связано, писалось красиво... а как будет народ с эти жить ?... кого это волнует , когда идёт поиск места в глобальном мире и попадание пальцем в 50-ку.



Цитата: Тот самый:

Вообще с буквами У особенно перемудрили в новом алфавите.

Еще один секрет нового алфавита... написание звуков Ю и Я.

Оказывается, теперь надо сортировать слова с этими звуками... заимствованное как например парашют, муляж или в степи рожденное как например қоян и аю. Отсюда и написание будет разное. Вы представляете взрывающийся мозг ребенка.



Кстати, и мягкого знака тоже жок... теперь будет аквареЛ, аЛбом, компютер.