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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уехавшим в Германию, Канаду, Россию счастья, здоровья и всего хорошего

Спасибо вам за это :-)
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2398
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас прочитал вот это:https://time.kz/articles/territory/2019/08/13/dobilis-chtoby-pomnili .Подписан во ВКонтакте.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это было в разгар разрушения Донецка и боёв там с убийством жителей и обстрелами кварталов, когда ящик с пропагандой беспрерывно сыпал сообщениями политизировал и манипулировал и рекция этого оболванивания иногда была неуправляемой. Когда убивают массово людей проявляются полярные взгляды. И то, что вчера и сегодня казалось дикостью и невозможным, стало допустимым и даже одобряемым некоторым слоем зомбированного общества. С другой стороны было ещё хуже, там и магазины разбивали за российскую продукцию и банки блокировали.


Что в настоящее время не зомбируют и оболванивают народ что ли? 2014-2015 годы помним конечно, Крымнаш, ещё на груди у Семенович надпись была "санкции, не смешите мои искандеры" и.т.д. Ситуация меняется, уже 2019 год, недавно глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что Крым-это территория Украины, для Сбербанка Крым-это не Россия. Отметили, что банки блокировали, так тот-же Сбербанк РФ в настоящее время работает на территории Украины.

Подробнее здесь: https://zen.yandex.ru/media/picaro/german-gref-krym-eto-territoriia-ukrainy-dlia-sberbanka-krym-eto-ne-rossiia-5d4a7153bc228f00ad1cc180?fbclid=IwAR1rlUTBcAujay-GEC01Opsin5QaJURFwqB0HkN3vHO3p1GhYFqSStZxSYk
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§ таноми52
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
недавно глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что Крым-это территория Украины, для Сбербанка Крым-это не Россия.


К чему это? Или активно возмущены поведением Грефа?
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§ alex_60
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4513
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
недавно глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что Крым-это территория Украины, для Сбербанка Крым-это не Россия.


это "недавно" было в 2015 году.в ответ на вопрос почему сбербанка нет в Крыму.
и не хотелось попасть под санкции. поэтому Грефа и нет до сих пор в санкционных списках.

а вот конец 2018 года. 22 ноября. Греф приехал отчитываться перед Путиным.
//Президент «Сбербанка России» Герман Греф впервые публично засветился в Крыму. Сегодня журналисты заметили его в фойе гостиницы «Мрия», принадлежащей «Сбербанку», где сегодня пройдет Госсовет РФ под председательством Владимира Путина. Фактически это далеко не первое посещение Грефом полуострова. В прошлом году у побережья была замечена яхта банкира. Тогда же по слухам в «Мрие» состоялась вечеринка, посвященная трехлетию гостиницы, на которой присутствовали руководители администрации президента.///
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
К чему это? Или активно возмущены поведением Грефа?


На его действия пусть возмущаются граждане РФ, никакого права не имею, это их внутренние дела понимаете ли. Хотя два года проживал в период союза в Первопрестольной. Пусть снимут его с должности и выдворят из страны, как предателя если получится, как пишут большинство комментаторов под заметкой. Я же не Серый Волк который не хочет ест наши конфеты и Аркадия Семеновича просил не угощать ими в редакции НГ и.т.д.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сегодня журналисты заметили его в фойе гостиницы «Мрия», принадлежащей «Сбербанку», где сегодня пройдет Госсовет РФ под председательством Владимира Путина. Фактически это далеко не первое посещение Грефом полуострова.


Чему удивляться, очень крупный банк, которая контролируется Центральным банком РФ, которому принадлежит 50% уставного капитала.
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§ таноми52
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На его действия пусть возмущаются граждане РФ, никакого права не имею, это их внутренние дела понимаете ли.



Ну, тогда и не приплетайте сюда всё, что Вам придёт в голову
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, тогда и не приплетайте сюда всё, что Вам придёт в голову


А вы посты за номерами 105 и 107 Серого Волка прочитайте, как раз он и переплетает, а так свободу слова пока никто не отменял, да и сама заметка оказалась фейком, то есть не соответствующей действительности.
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§ таноми52
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.08.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вы посты за номерами 105 и 107 Серого Волка прочитайте, как раз он и переплетает, а


Не советую Вам брать пример с Серого... Логика и краткость - не сёстры его таланта :-)
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не советую Вам брать пример с Серого... Логика и краткость - не сёстры его таланта


Он примером по крайней мере для меня не служит, порожняка много или приплетании.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Серого... Логика и краткость - не сёстры его таланта


Согласен, уже многие ему говорили чтобы короче излагал свои мыльные мысли, пока не вразумил. По посту за №105, где он удивлённого и застенчивого "азиата в тюбетейке" описывает, можно сюжет документального фильма снять.
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