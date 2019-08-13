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§ NG.kz
Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 13 августа, около 18.00 водитель автобуса №3 совершил наезд на ограду, отделяющую тротуар от проезжей части, на перекрестке улиц Тауелсиздик-Чехова. По словам пассажиров, водитель пошел на обгон другого автобуса, но не вписался в поворот.
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§ Серый волк
Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10614
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, как можно было пойти на обгон и одновременно поворачивать, но наверное как водят водятелы давно забытых в девяностых маршруток, плохо говорящие или почти не говорящие на русском, ещё можно вспомнить.
И кстати опять гламурные розовые бордюры. :-)
Только вчера на фото с ДТП в газете разбитое корыто на них стояло.
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§ лимон
Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.08.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3-ка стала по Чехова ездить?
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§ yudjin
Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6046
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.08.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
3-ка стала по Чехова ездить?

проспект Ленина от Чехова в сторону ЖД разрыли... трубы меняют.
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§ лимон
Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.08.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
трубы меняют.


тогда понятно, давно там не был, Чехова от перекрестка Гоголя и так загружена, ещё и маршрут по ней пустили
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§ юля елиссева
Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
И кстати опять гламурные розовые бордюры.

Розовые бордюры, а также оранжевые заборы по улице Тарана около набережной. Словом движение ЛГБТ в среде тех, кто принимает решение о благоустройстве Кустаная живет!
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§ Menden1968
Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..эх прокачу с ветерком..
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