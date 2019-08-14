Цитата: Сергей_я:

страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.

эт точно. Вчера пошел за рабочими тетрадями по предметам для 3 класса в книжный магазин...в том числе и по казахскому языку. Было страшно открыть... вдруг там уже это...

Выдохнул... знакомые родные буквы пока еще. Порадовался размеру тетрадей - размер из А4 (кроме английского) уменьшили до нормальной тетради. Но вот цены конечно, трындец... за 7 предметов 9000... не хило на тетрадочки-разукрашечки с наклеечками.

И это без музыки, русского и математики...Слава министру образования, наш учитель не признает эти "веселые картинки" и обходится без них.