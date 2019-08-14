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yudjin: Было страшно открыть... вдруг там уже это... Цитата:
Сергей_я: только начинают вводить, страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.
Переход на алфавит в котором не хватает букв для звуков должен был превратиться в цирковой номер.
В соседнем Узбекистане сейчас параллельно три языка гуляет в написании параллельно, их родной который некоторые принципиально не стали переписывать + книги. родной на латинице и русский на латинице.
Пока отращивали языки экономика едва живых предприятий утонула, наверное языки последнее что их совсем перегрузило.
И главным продуктом стали Дыни.
Теперь внимание вопрос знатокам!
Как будет выглядеть самая вытаскивающая их экономику надпись "ОДЫН ДЫН" Если её попытаться написать на латинице
[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 08:25]