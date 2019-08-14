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§ NG.kz
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибка была обнаружена на монете номиналом в 100 тенге образца 2019 года. В Национальном банке сообщили, что они осведомлены о выпуске в обращение части тиража с неточностью в надписи.
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§ alex_60
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4513
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///произошла из-за сбоя компьютерного оборудования.//

во всем и всегда виноват компьютерный сбой.
компьютер заменил одну букву на другую. не смешно даже.
отмазка для идиотов.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2019 - 08:39]
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§ yudjin
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6045
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
во всем и всегда виноват компьютерный сбой.

ага...осенама смешная отмазка, отнака...
сифрависасия, отнака...

А может просто желание бежать впереди паровоза, когда в кириллице то не овладели массово и вводят вообще неизвестный, не откорректированный, не подтянутый к правилам, наспех состряпанный, хоть и с третьей попытки утвержденный алфавит?
Да и компетентность от дизайнеров, до утверждающих подписантов налицо.

Мало того, что стремя буквами "У" так на... путали, так еще букву Ц вообще исключили из языка... теперь у нас такая удивительная полиСия, что только в Сирк этих спеСиалистов по языку отправляй.
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§ директор пляжа
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
директор пляжа


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Сообщений: 216
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
полиСия

:lol: :lol: :lol:
а я хотел бы взглянуть в глаза тому советнику в чью голову и под чем пришла эта современная идея. 2 вопроса: почему и главное зачем?
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§ yudjin
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6045
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
2 вопроса: почему и главное зачем?

самое смешно, что как все же верно ХЗ... не факт, что и сейчас правильно написано
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§ alex_60
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4513
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно на диверсанта списать.
хотел чтобы было как на заборе,
среднюю букву успел поменять, а крайние нет.
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§ Серый волк
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10614
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие монеты с ошибками, если выпущены небольшой партией стоят страшных денег у ̶о̶н̶о̶м̶а̶с̶т̶о̶в̶ нумизмастов, которые их коллекционируют. Доходит до сотен $ В редких случаях до тысяч. Если будут выпускать много, то это уже не коллекционная ошибка - а идиотство и сами себе глупые буратины. :lol:

Примеры монет за 100000 и за 300000 Р за штучку.
https://ru-moneta.ru/publikatsii/pereputki-monety-oshibki-naibolee-tsennye-varianty.php

[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 07:48]
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§ Сергей_я
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2765
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не откорректированный, не подтянутый к правилам, наспех состряпанный, хоть и с третьей попытки утвержденный алфавит?

это еще только начинают вводить, страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.
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§ yudjin
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6045
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.

эт точно. Вчера пошел за рабочими тетрадями по предметам для 3 класса в книжный магазин...в том числе и по казахскому языку. Было страшно открыть... вдруг там уже это...
Выдохнул... знакомые родные буквы пока еще. Порадовался размеру тетрадей - размер из А4 (кроме английского) уменьшили до нормальной тетради. Но вот цены конечно, трындец... за 7 предметов 9000... не хило на тетрадочки-разукрашечки с наклеечками.
И это без музыки, русского и математики...Слава министру образования, наш учитель не признает эти "веселые картинки" и обходится без них.
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§ Серый волк
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10614
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: Было страшно открыть... вдруг там уже это...
Цитата:
Сергей_я: только начинают вводить, страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.

Переход на алфавит в котором не хватает букв для звуков должен был превратиться в цирковой номер. :-)
В соседнем Узбекистане сейчас параллельно три языка гуляет в написании параллельно, их родной который некоторые принципиально не стали переписывать + книги. родной на латинице и русский на латинице.
Пока отращивали языки экономика едва живых предприятий утонула, наверное языки последнее что их совсем перегрузило.
И главным продуктом стали Дыни.

Теперь внимание вопрос знатокам!

Как будет выглядеть самая вытаскивающая их экономику надпись "ОДЫН ДЫН" :-) Если её попытаться написать на латинице

[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 08:25]
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§ Тот самый
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
самое смешно, что как все же верно ХЗ... не факт, что и сейчас правильно написано


Вообще с буквами У особенно перемудрили в новом алфавите. И есть версия, что не случайно: надо было чтобы слово "Нұрсұлтан" писалось как Nursultan без умляутов. Хотя буква У в казахском используется чаще и логичнее было бы именно ее сделать U, а для Ұ использовать U'. Тем более, что во многих иностранных языках U тоже обозначает звук "У".

Но у нас свой путь, тогда бы название столицы было Nu'rsu'ltan, решили наверное, что как-то не очень выглядит, не понятно как читается и подогнали алфавит.

[Исправлено: Тот самый, 14.08.2019 - 11:28]
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