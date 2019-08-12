Цитата: Серый волк:

Это было в разгар разрушения Донецка и боёв там с убийством жителей и обстрелами кварталов, когда ящик с пропагандой беспрерывно сыпал сообщениями политизировал и манипулировал и рекция этого оболванивания иногда была неуправляемой. Когда убивают массово людей проявляются полярные взгляды. И то, что вчера и сегодня казалось дикостью и невозможным, стало допустимым и даже одобряемым некоторым слоем зомбированного общества. С другой стороны было ещё хуже, там и магазины разбивали за российскую продукцию и банки блокировали.



Что в настоящее время не зомбируют и оболванивают народ что ли? 2014-2015 годы помним конечно, Крымнаш, ещё на груди у Семенович надпись была "санкции, не смешите мои искандеры" и.т.д. Ситуация меняется, уже 2019 год, недавно глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что Крым-это территория Украины, для Сбербанка Крым-это не Россия. Отметили, что банки блокировали, так тот-же Сбербанк РФ в настоящее время работает на территории Украины.



Подробнее здесь: https://zen.yandex.ru/media/picaro/german-gref-krym-eto-territoriia-ukrainy-dlia-sberbanka-krym-eto-ne-rossiia-5d4a7153bc228f00ad1cc180?fbclid=IwAR1rlUTBcAujay-GEC01Opsin5QaJURFwqB0HkN3vHO3p1GhYFqSStZxSYk