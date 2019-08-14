Цитата: alex_60:

во всем и всегда виноват компьютерный сбой.

ага...осенама смешная отмазка, отнака...

сифрависасия, отнака...



А может просто желание бежать впереди паровоза, когда в кириллице то не овладели массово и вводят вообще неизвестный, не откорректированный, не подтянутый к правилам, наспех состряпанный, хоть и с третьей попытки утвержденный алфавит?

Да и компетентность от дизайнеров, до утверждающих подписантов налицо.



Мало того, что стремя буквами "У" так на... путали, так еще букву Ц вообще исключили из языка... теперь у нас такая удивительная полиСия, что только в Сирк этих спеСиалистов по языку отправляй.