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§ NG.kz
"Пассажирские перевозки": Мы поставим в купе кнопки экстренного вызова и камеры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купе в поездах оснастят кнопками экстренного вызова, в вагонах установят камеры наблюдения, сообщил официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Дияс Ахметшарип.
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§ Тот самый
Re: "Пассажирские перевозки": Мы поставим в купе...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кнопка вызова кого? Второго проводника? Ну или наверное в каждом поезде есть транспортная полиция, их сотрудника и вызывать.
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§ maxsaf
Re: "Пассажирские перевозки": Мы поставим в купе...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В обсуждаемом случае кнопка вызова ничем бы не помогла. А вот камера возможно и пояснила бы некоторые моменты, хотя по части видеонаблюдения, вагон - не самое удобное место для установки камер. Даже если раскошелятся на пару камер в каждом конце вагона - середина будет все равно плохо просматриваться из-за длины.
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§ Обликоморале
Re: "Пассажирские перевозки": Мы поставим в купе...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, там сроки по всем прокурорским апелляциям прошли вроде. Господа газетчки, есть какая новая информация?
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§ maxsaf
"Пассажирские перевозки": Мы поставим в купе кнопки экстренного вызова и камеры
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понеслась, щас все со шкафов своих скелетов повытаскивают: Пласидо Доминго

[Исправлено: maxsaf, 14.08.2019 - 09:21]
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