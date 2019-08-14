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§ NG.kz
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибка была обнаружена на монете номиналом в 100 тенге образца 2019 года. В Национальном банке сообщили, что они осведомлены о выпуске в обращение части тиража с неточностью в надписи.
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§ alex_60
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4512
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///произошла из-за сбоя компьютерного оборудования.//

во всем и всегда виноват компьютерный сбой.
компьютер заменил одну букву на другую. не смешно даже.
отмазка для идиотов.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2019 - 08:39]
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§ yudjin
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


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Сообщений: 6044
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
во всем и всегда виноват компьютерный сбой.

ага...осенама смешная отмазка, отнака...
сифрависасия, отнака...

А может просто желание бежать впереди паровоза, когда в кириллице то не овладели массово и вводят вообще неизвестный, не откорректированный, не подтянутый к правилам, наспех состряпанный, хоть и с третьей попытки утвержденный алфавит?
Да и компетентность от дизайнеров, до утверждающих подписантов налицо.

Мало того, что стремя буквами "У" так на... путали, так еще букву Ц вообще исключили из языка... теперь у нас такая удивительная полиСия, что только в Сирк этих спеСиалистов по языку отправляй.
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§ директор пляжа
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
директор пляжа


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Сообщений: 216
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
полиСия

:lol: :lol: :lol:
а я хотел бы взглянуть в глаза тому советнику в чью голову и под чем пришла эта современная идея. 2 вопроса: почему и главное зачем?
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§ yudjin
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
2 вопроса: почему и главное зачем?

самое смешно, что как все же верно ХЗ... не факт, что и сейчас правильно написано
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§ alex_60
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4512
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно на диверсанта списать.
хотел чтобы было как на заборе,
среднюю букву успел поменять, а крайние нет.
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