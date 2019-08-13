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≡ Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТОО "АлатауГорСтрой" подало частную жалобу в суд с просьбой отменить определение Специализированного межрайонного экономического суда о приостановлении работы рудненского колеса обозрения.
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§ drakon
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17074
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А каким боком, Дихаев стоит к колесу?... :lol: :lol: :-o
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§ Сталкер
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Владелец и единственный учредитель ТОО "АлатауГорСтрой" - Хамитжан Дихаев. Сейчас находится в международном розыске и в бегах. Принадлежащая ему фирма - ТОО "АлатауГорСтрой" приобретало это самое рудненское "Колесо Обозрения" и устанавливала его!
Дихаев до того момента, как ЦЗПП совместно с городской газетой "Хорошее Дело" не провели расследование и не опубликовали информацию, что установкой колеса обозрения занимается ранее неоднократно судимый за опрокидывание бюджета Дихаев, был и директором ТОО "АлатауГорСтрой". Затем Дихаев назначил директором этого ТОО Дамира Испулова, но также оставаясь владельцем 100% доли уставного ка питала ТОО "АлатауГорСтрой".
Вот такие вот строители!
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* Серый волк
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото, если внимательно посмотреть на торцевую часть оси, видно сбитую краску.
Это неаккуратное обращение с деталями и традиционно некачественная китайская краска? Или собирали высокоточным инструментом под названием кувалдометр?



На следующем фото из-за очень низкого разрешения не очень хорошо видно какого реально сечения элементы крепления подпятника опоры. На оценочный взгляд очень слабые. И что интересно покрашенные или одеты декоративные пластиковые колпаки белого цвета, тогда шпильки и гайки под ними вообще смешных размеров.



Для сравнения как выглядит нормальное крепление подпятника четырехгранной опоры ЛЭП. Посмотрите на мощные гайки притягивающие подпятник.
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* Серый волк
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже боюсь гадать что с фундаментом у этого сооружения глядя на его крепеж к фундаменту. Способно ли оно выдержать ветровые нагрузки? оледенение?

У видмой части фундаментов под опору ЛЭП под подпятником скрывается очень много бетона, от которого мы видим только меньше 1% верхней части.
Иногда это вот такие конструкции. 1 грибовидный ствол обширной плитой вниз, её частично видно в самом низу, 2- усиливающие ригели три штуки для исключения влияния боковых нагрузок от сильных ветров и тяжения.



[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 13:59]
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* Серый волк
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
когда кабинки перевернулись на аттракционе, был связан с зацепом двери. Второй случай с вращающимися кабинками не был представлен судом на рассмотрение эксперту.
Дверь такой гражданин судья очень силно зацепился, что аж кюшать не мог, дверь кабинки вращать начал. :-) Такой нехороший двер знаете-ли! :lol:
А если ребёнок сядет в кабинку? Или пара подростков с весом по 30-40 кг? Пусть вращаются, аттракционамана такой?
А если дети дверь решат открыть побалдеть?
У нас регулярно в электричках дети при жаркой погоде балуются стайками и двери блокируют в открытом состоянии подручными предметами и едут в тамбуре с открытыми дверями.
Цитата:
себе 250 миллионов кредитных денег. Однако перед судом предстала лишь супруга. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Дихаев же находится в розыске. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35789#812680

Фильм "Белое солнце пустыни" основан на реальных событиях, когда банды басмачей уходя от отрядов красногвардейцев с награбленным бросали не награбленное, а свои гаремы, чтоб задержать отряд. С награбленным они себе три новых жена купят в определенных республиках. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 13:11]
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* Добринцофф
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.08.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
На фото, если внимательно посмотреть на торцевую часть оси, видно сбитую краску. Это неаккуратное обращение с деталями и традиционно некачественная китайская краска? Или собирали высокоточным инструментом под названием кувалдометр?

Возможно в том месте была табличка предупреждение на китайском,что нибудь типа"закрой дверь", "кабинку не раскачивать",или об ограничении количестве ,весе одновременно катающихся.Табличку оторвали и закрасили краской
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* Серый волк
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Возможно в том месте была табличка предупреждение на китайском,что нибудь типа"закрой дверь"

Нет, на моей копии фото в обсуждении разрешение меньше, в статье фото крупнее и на торце оси отчетливо различается сильно сбитая краска. Подробного фото этого места крупным планом нет, фотограф невнимателен к деталям, может быть это только неаккуратное перемещение деталей, а может быть наносили удары. Вполне могли сломать обойму подшипника, который вращался пока обломки не заклинило. И получить в этом случае как раз первый результат реально, и рассказывать потом сказки об зацепившейся открытой двери, а на самом деле был заклинивший разрушенный подшипник.
В электродвигателях если заклинивает разрушенный подшипник иногда вал невозможно даже ломами провернуть.
Хотя на счет почему именно в этой части сбита краска - это чистой воды предположения без крупного фото пустые. На подробном фото были бы неизбежные следы деформации металла от ударов, если туда били.

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 14:25]
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* Серый волк
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сколько раз катался на высокогорных подъемниках не помню, очень много, и не в кресельных а с закрытыми кабинками, но ни разу не видел дверей распахивающихся как дверь в квартиру. Обычно более сложные конструкции как в современных автобусах отводят две створки чуть наружу и сильно в стороны и створки остаются параллельно стенке кабинки. Их никакой ветер трепать не сможет.
Такая архаичная распахивающаяся дверь, как в кабинках на этом колесе может говорить только о подвальном уровне самой дешевой конструкции. Нормальный проектировщик никогда не стал бы применять двери, которые не вписываются в габариты и могут заклинить об другие детали конструкции. Да и вообще двери такого типа. Сколько там ещё конструктивных ляпов от неграмотности и ради удешевления и как тщательно просчитаны узлы чёрт лысый теперь знает. Судя по ветровым артефактам никак не просчитаны и никем.
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§ Ваш земляк
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы вы тут не спорили, вот вам статья из казахстанской прессы:https://time.kz/articles/nu/2019/06/19/kitajskaya-podmena-ili-tajna-formulyara-mtl-42-fo. Там чёрным по белому написано, где произведено, в какой провинции.
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* maxsaf
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусорку за 300 лямов, которую аким торжественно запустил в ЗТБ, никто не хочет проверить? :-)
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§ Ваш земляк
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Что, тоже китайская?!
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* Азамат Лисов
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 14.08.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой бай снова огромные деньги отмыли где громкие дела и аресты сотрудников Акимата, причем не маленьких. Меня крестьянина подьехавшего к садику где никому не мешаю но есть знак оштрафовали как за убийство! Страна дураков!
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* maxsaf
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что, тоже китайская?!

Больше ничего не скажу - а то жилье мое самовоспламенится, как в случае с колесом )))
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