abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2061





(Пользователи) Сообщений: 194

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:43 Простите пожалуйста Таноми52 за свое не благоразумие) я всего лишь хотел произвести впечатление на форумчан знанием манипулятивных техник авторитетных лидеров общественного мнения) как в дождливых джунглях шаманы взывают к своему богу так и я взывал если не к вам то хотябы к чему то что связано с вами) карго-культ я надеялся что поможет мне) в дальнейшем я постараюсь не использовать ваш благородный ник в своих делишках) вечно ваш незагорелый-бледный юноша)