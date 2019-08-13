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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Имеешь ввиду пост 2040?

Про этот свой пост ничего не хотите пояснить?
Цитата:
alex_60: Пацан не понимает. У тебя кувалда есть?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Про этот свой пост ничего не хотите пояснить

А что пояснять?
Все было в русле конкретной темы разговора.
Так что все было по делу.
Это в каком году было?

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 21:32]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кайрат, убегай быстрее из ветки про ономастов. Они оба в лесу живут, загрызут тебя скоро. Видишь уже зубы точат.


Пусть точат, конфеты не хотят наши ест, поуехавщие диванные эксперты-советчики. Послушаюсь тебя сегодня буду отдыхать, пусть они критикуют акунуматов.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это в каком году было?

Я ж говорю, тыканья палками или кувалдами раньше началось. Предлагаю закончить.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 877
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.08.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 "...таноми52 и ее супер технику заигранной пластинки я не до конца освоил..."

Приятно сознавать, что в моих постах прослеживается какая-то техника,даже "супер", пусть и заезженная, и кто-то даже её заметил и начал осваивать! Но," юноша бледный со взором горящим",что за наезд? Что всуе моё имя треплешь? :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите пожалуйста Таноми52 за свое не благоразумие) я всего лишь хотел произвести впечатление на форумчан знанием манипулятивных техник авторитетных лидеров общественного мнения) как в дождливых джунглях шаманы взывают к своему богу так и я взывал если не к вам то хотябы к чему то что связано с вами) карго-культ я надеялся что поможет мне) в дальнейшем я постараюсь не использовать ваш благородный ник в своих делишках) вечно ваш незагорелый-бледный юноша)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но," юноша бледный со взором горящим",что за наезд? Что всуе моё имя треплешь?

:lol: :lol: :lol: :lol: Приятно почитать комменты образованного человека!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж так в Казахстане приезжих работяг не любят? https://time.kz/articles/risk/2019/08/13/razdor-iz-za-spiny . Опять избили из-за не пойми чего!
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 877
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.08.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Простите пожалуйста Таноми52 за свое не благоразумие



"Казнить нельзя помиловать" Расставьте знаки препинания, чтобы мы не поняли Вас превратно
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Простите пожалуйста Таноми52

Хитрый жучара. )) Таноми52, вы прощены. :-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 877
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Таноми52, вы прощены



Рада, что снова среди своих! А то пришлось поотсутствовать некоторое время :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - Расставьте знаки препинания, чтобы мы не поняли Вас превратно

Не думал что вы активист граммар-наци) если не сложно расставте знаки за меня, как прочтете так прочтете) превратностей мы не боимси)
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тут всё расцветает пышно!
Один уже малосвязные посты пишет
про воображаемых разнорабочих,
другой бессвязные строки без знаков препинания.
Похоже дело к белой горячке,
или крокодилов слишком много ;-)
Бредят бедняги, похоже на тропическую лихорадку с примесью дымов от горящего леса с пушистыми белочками.
:-)
https://www.youtube.com/watch?v=bJG8yXZbgOA



Вы там осторожнее.
Кто же без вас за акимат бесплатно будет?
;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
превратностей мы не боимси

А вообще там сколько вас? ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3983
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Смею заметить Серуня,всё это вы читаете в захлёб.
Аль жись совсем скучна и неказиста :lol:
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