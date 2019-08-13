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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2847
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Имеешь ввиду пост 2040?

Про этот свой пост ничего не хотите пояснить?
Цитата:
alex_60: Пацан не понимает. У тебя кувалда есть?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Про этот свой пост ничего не хотите пояснить

А что пояснять?
Все было в русле конкретной темы разговора.
Так что все было по делу.
Это в каком году было?

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 21:32]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кайрат, убегай быстрее из ветки про ономастов. Они оба в лесу живут, загрызут тебя скоро. Видишь уже зубы точат.


Пусть точат, конфеты не хотят наши ест, поуехавщие диванные эксперты-советчики. Послушаюсь тебя сегодня буду отдыхать, пусть они критикуют акунуматов.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2847
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это в каком году было?

Я ж говорю, тыканья палками или кувалдами раньше началось. Предлагаю закончить.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.08.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 "...таноми52 и ее супер технику заигранной пластинки я не до конца освоил..."

Приятно сознавать, что в моих постах прослеживается какая-то техника,даже "супер", пусть и заезженная, и кто-то даже её заметил и начал осваивать! Но," юноша бледный со взором горящим",что за наезд? Что всуе моё имя треплешь? :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите пожалуйста Таноми52 за свое не благоразумие) я всего лишь хотел произвести впечатление на форумчан знанием манипулятивных техник авторитетных лидеров общественного мнения) как в дождливых джунглях шаманы взывают к своему богу так и я взывал если не к вам то хотябы к чему то что связано с вами) карго-культ я надеялся что поможет мне) в дальнейшем я постараюсь не использовать ваш благородный ник в своих делишках) вечно ваш незагорелый-бледный юноша)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но," юноша бледный со взором горящим",что за наезд? Что всуе моё имя треплешь?

:lol: :lol: :lol: :lol: Приятно почитать комменты образованного человека!
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