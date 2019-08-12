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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вам три человека про названия улиц всё, буквально всё сказали, но нет же, не судьба.


Сказал-же отдыхать буду, ну ладно задержусь немножко, вот вы четвёртый об этом говорите, суть-то не поняли. Первоначально пан Гога поместил список, якобы указанные там улицы были в период союза. При этом я возразил, что большинство улиц не было, также ещё несколько человек добавили улицы из списка которых не было.
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я во ВКонтакте видел такую картинку:" Касым-Жомарт Токаев срочно переименован в Нурсултана Назарбаева!". Блин, уже открыто смеются над этими переименованиями!!!
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10606
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Желают. Единогласно желают

Ну вы же понимаете, что это сами яркие представители цирка абсурда желают. :-) :-)
Увы неизбежное следствие сырьевой экономики и отсутствия стимулов приводит к закономерному падению уровня общественного сознания, к деградации образования,
И далее следствием первого неизбежно к тому, что через время заведутся такие цирковые насекомые, с очень низким уровнем развития, которых иметь нежелательно нигде.
Самое плохое, что их разрастание и дальнейшее падение в пропасть дикости не только тащит назад всех включая цивилизованную часть общества, но сопровождается развалами стран и цветными революциями, иногда даже несколькими подряд.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И какими доводами Вы обоснуете переименование сами? Других улиц мало? Итак пол мира уже смеётся, как Астану переименовали. Не нужно дальше страну на такое посмешище выставлятью Казахстан была и надеюсь останется многонациональной страной. Которой многие горды за границей, но такие ономастические замашки, рубят весь имидж на корню. Но понаехавшим этого не понять.


Как раз там открыто обсуждение, пусть доморощенные диванные эксперты пишут. Я лично не изъявлял желания, что-то там писать, тем более ранее высказывал своё мнение, пройдёт проверку временем-будут проспекты, не пройдут проверку временем-не будут проспекты, на мой взгляд следующие поколения будут решать.
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§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
14 было - 9 не было.
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тем более ранее высказывал своё мнение,

Мнение про что? Что слишком много названий русскоязычных?!Даже соизволил подсчёт произвести, 80-90 процентов.
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10606
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цепочка простейшая как омёба.
Сели на сырьевую иглу - все можно купить.
Упустили производства - немедленно стали деградировать.
Появились при кормушке незаслуженно обогащенные - появились кланы и коррупция.
Появились кланы - появилась смешная идеология с портретами и статуями и вождизм.
Подмена образования поклонением - окончательно убивает образование.
Наступает тотальная деградация в обществе, когда только узкая прослойка понимает что происходит. Но на них шипят уже прислужники и ослепленные вождизмом. Экономика летит прахом, сохраняя только видимость насколько хватит вливания от продажи ресурсов. Ничего не производится кроме примитивной еды и та в большинстве импортная.

В какое-то время режим уже не может реформироваться сам. Не получится от слова совсем. Ибо все завязано на коррупции.

Это стандартный путь, далее вилка следует.

Либо это продолжает вариться в золотые статуи, либо рушится от внутренней неспособности поддерживать элементарные механизмы в стране.

(И да, это и РФ сильно касается и много пунктов пройдено, только инерция сильнее в следствии массы) :-)

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 19:03]
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мнение про что? Что слишком много названий русскоязычных?!Даже соизволил подсчёт произвести, 80-90 процентов.


Ты хоть о чём там разговор идёт понял, про обсуждение (ссылка Виктора), да более 80-90% подсчёты производить не надо.
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§ abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я судорожно извиняюсь конечно что влезаю в этот клуб латентных историков, вы тему ветки помните то ?) улице Герасимова быть! И точка. желаю всем местным, неместным, уехавшим в Германию, Канаду, Россию счастья, здоровья и всего хорошего.... Деньги есть))
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Давай ещё выступи с инициативой по переименованию Рудного,Лисаковска.А ещё задай вопрос - кто такой Соколов и почему месторождение носит его имя?И почему именно Соколов, ведь он в Казахстане вообще не был?!
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр Валерьевич в посте за №77 ранее указывал.

Цитата:
Kairat stayer:
Там же отмечал, что подрастающее поколение должны знать видных деятелей именно своего Отечества, независимо от национальностей. В части касающейся А.Герцена (1812-1870), плод идеологии советского периода, проживая в период правления Императоров, он никакого отношения к Казахстану никогда не имел. На мой взгляд не так значим как Пушкин, Толстой и Лермонтов. Знатоки литературы, подскажите изучают ли соседи и школьники Казахстана в рамках учебных программ произведения Герцена? Сменится пару поколении, если улицу Ленина переименовали, через 60-70 лет молодые люди спросят: кто такие Орджоникидзе, Урицкий, Дзержинский, Плеханов, Соколовская (может переименуют), если не переименуют, возможно кто-то и ответит-революционеры они, также спросят, что они сделали для нас и в какой стране они жили? Советских людей уже не будет и каждый по своему будет разъяснять. Вот улицы героев ВОВ надеюсь будут навечно, это: Беды, Гастелло, Сьянова, Баймагамбетова, Павлова, Панфилова. Чкалова, Карбышева, Летунова, Матросова и других. Также будут улицы космонавтов Гагарина, Быковского, Волынова и.т.д. Ну ещё есть улицы нейтральные: Мичурина, Тимирязева, они тоже думаю не будут переименованы.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мнение про что?


Про то, что г.Вашингтон прошел проверку временем, ныне существует. г.Ленинград не прошел проверку временем, ныне Санкт Петербург и.т.д. Цитата:
Kairat stayer:
тем более ранее высказывал своё мнение, пройдёт проверку временем-будут проспекты, не пройдут проверку временем-не будут проспекты, на мой взгляд следующие поколения будут решать.
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10606
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: Мы пацанами бегали через это поле на авиасвалку возле аэродрома.

Кладбище самолетов это место называлось на территории, а не возле. Кратко шифровали место среди своих КС.
И там было время гоняли с самолетов.
Я там много раз был от начала и почти совсем целых самолетов и до полного дестроя. На всех местах большого экипажа ТУ16. В кабине истребителя, все приборы знал.
Изучил несколько самолетов вдоль и поперёк в частично разобранном виде, где все шпангоуты, силовые элементы, многочисленные трубопроводы, приводы, рулевые механизмы и вся механизация крыла наглядно видна в дырах обшивки. Мой двоюродный брат поступил в авиационное училище. Для меня ещё более интересной и настоящей терра-инкогнита была электроника, которой и в самолете было много. Первые свои эксперименты с антеннами сделаны как раз из материалов тех брошенных самолетов. До сих пор пролетающие тяжелые бомбовозы и ракетоносцы Ту-22, Ту-95, Ту-142 Ту-160 вызывают ощущение прикосновения к тем реликвиям, которые попали случайно к нам.

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 19:42]
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ты хоть о чём там разговор идёт понял

Я-то понял. И тем более что это именно ты завёл разговор о 80-90 %.
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