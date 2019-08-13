Серый волк Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10606

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:31 Не совсем понятно, как можно было пойти на обгон и одновременно поворачивать, но наверное как водят водятелы давно забытых в девяностых маршруток, плохо говорящие или почти не говорящие на русском, ещё можно вспомнить.

И кстати опять гламурные розовые бордюры.

Только вчера на фото с ДТП в газете разбитое корыто на них стояло.