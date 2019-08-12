Александр Валерьевич в посте за №77 ранее указывал.



Цитата: Kairat stayer:

Там же отмечал, что подрастающее поколение должны знать видных деятелей именно своего Отечества, независимо от национальностей. В части касающейся А.Герцена (1812-1870), плод идеологии советского периода, проживая в период правления Императоров, он никакого отношения к Казахстану никогда не имел. На мой взгляд не так значим как Пушкин, Толстой и Лермонтов. Знатоки литературы, подскажите изучают ли соседи и школьники Казахстана в рамках учебных программ произведения Герцена? Сменится пару поколении, если улицу Ленина переименовали, через 60-70 лет молодые люди спросят: кто такие Орджоникидзе, Урицкий, Дзержинский, Плеханов, Соколовская (может переименуют), если не переименуют, возможно кто-то и ответит-революционеры они, также спросят, что они сделали для нас и в какой стране они жили? Советских людей уже не будет и каждый по своему будет разъяснять. Вот улицы героев ВОВ надеюсь будут навечно, это: Беды, Гастелло, Сьянова, Баймагамбетова, Павлова, Панфилова. Чкалова, Карбышева, Летунова, Матросова и других. Также будут улицы космонавтов Гагарина, Быковского, Волынова и.т.д. Ну ещё есть улицы нейтральные: Мичурина, Тимирязева, они тоже думаю не будут переименованы.