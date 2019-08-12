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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ Серый волк
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: Можно ли вывеЗти девушку из деревни ? Можно, но вот вывеСти деревню из девушки нельзя.

И из желтой прессы практически ничего не вывести будет, если подхватят как уничтожение Гагарина и как туркменское всеобщее статуепоклонничество.
Потом можно будет только читать и ужасаться как написано и что придумано. Я уже сталкивался не раз с тем, что если на очень качественных товарах из нашего Казахстана стоит в названии или адресе улица производителя незнакомая для живущего в другой стране, ну например Баян-Сулу на упаковке, то люди отшатываются и брать опасаются.
По той причине что для них это образ созданный частыми видами азиатского неграмотного дворника, который в грязной одежде плохо выполняет свои работы и просит дать поесть у магазина. Или копается в мусорке.
Еще нелегальные цеха регулярно накрываемые и показываемые в ящике сделали свое дело.
Даже при всех усилиях моего описания некоторые опасаются пробовать.

Вчера видел на МЦК в чистейшем сверкающем современном поезде молодого парня в тюбетейке, явно сельского но очень с иголочки наглаженного с сверкающий светой рубашкой, отглаженными брюками и с ним никто не хотел садиться на соседнее сиденье. хотя стоя стояли рядом. :-)
Сел я, мне его немного жалко было. Он наверное видел что что-то не так в пассажирах по отношению к нему. Ну слишком он уже картинно нелепо выглядел в этом отутюженном как для концерта и тюбетеечке. Явно первый раз в Огромном мегаполисе и удивленно разглядывал виды из окна на западе МЦК когда поезд мимо небоскребов по эстакадам пролетает.

Не стал приставать, с расспросами, просто посидел рядом до своей платформы МЦК. Любое действие так или иначе имеет отклик, оттенок и общественное мнение, которым мы можем управлять и объяснять только в цивилизованном обществе. Некоторые процессы неуправляемы и мы не можем на них повлиять никак к сождалению, ибо у людей есть комплексы очень сильно сформированные.
Невозможно заранее предугадать каким оттенком пройдет это Переименование и как оно может раздуться попав в неуправляемые источники.
Это ещё один повод не трогать механизмы с неизвестной реакцией.
Потому как может сложиться сильно ущербно не только живущим на этой улице, но и выйти в неуправляемую плоскость отрицательного.

Дразнить стаю бродячих собак с голым задом и без палки явно не стоит потому как неизвестно что у них с рефлексами и как сложится.
Да и с палкой не стоит. Не имеет смысла для любого развитого индивидума это пустое и очень похожее на подхалимское смешное для окружающего мира переименование Гагарина в Назарбаева.
Со стороны оно смотрится точно не айс.
Без всяких даже придирок.

Лучше бы эти усилия на имидж и продвижение страны направить и на борьбу с пожирающей всё коррупцией, которая крайне негативно отражается.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас в основном конфеты баян сулу и рошен, сложный выбор предстоит ))


Так, вместе Серым Волком не употребляйте конфеты Баян Сулу и Рошен, типа санкциями задавите, пропадём наверное.
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: У нас в основном конфеты баян сулу и рошен, сложный выбор предстоит ))
Странный конечно выбор.
У нас украинский Рошен был несколько лет назад, коробки стояли большие картонные вскрытые в супермаркете развесные, видел валялись явно специально брошенные на полу пару раз отдельные конферы явно не случайно. А потом мне рассказали, как в один из супермаркетов города зашли два широкоплечих явно служивших, подошли и отправили в полёт об стену эту украинскоую продукцию аккуратно, чтоб никто рядом не испугался. Остальные коробки просто высыпали на пол. Охранник убежал, они его спокойно нашли и сказали чтоб передал, чтоб в магазине ничего подобного больше на полках не было.
И не стало и ничго нет сейчас нигде, так как люди просто портили упаковку или достаточно сильно предявляли претензии к сетевикам.
Это было в разгар разрушения Донецка и боёв там с убийством жителей и обстрелами кварталов, когда ящик с пропагандой беспрерывно сыпал сообщениями политизировал и манипулировал и рекция этого оболванивания иногда была неуправляемой. Когда убивают массово людей проявляются полярные взгляды. И то, что вчера и сегодня казалось дикостью и невозможным, стало допустимым и даже одобряемым некоторым слоем зомбированного общества. С другой стороны было ещё хуже, там и магазины разбивали за российскую продукцию и банки блокировали. Вот к этим диким действиям и ведет разобщение, и рост национализма, вялого и пытающегося консолидироваться, выплескивающийся пока на улицы в видео ономастии, но во что он прогрессирует при безвластии и бардаке никто не знает.
Как никто точно не знает чем закончится попытка дразнить одичавшую стаю бродячих собак.

Дикость и коррупцию нужно искоренять в первую очередь и заниматься экономикой и положительным имиджем, а не глупыми переименованиями.
В Москве кстаи полно улиц с названием "Проектируемый проезд №13хх" И они уже настолько давно построены и никого не заботит их переименование, так и числятся под первоначальным Проектируемый проезд и четырехзначный порядковый номер.
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* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Проектируемый проезд №13хх

Предложите переименовать в Гагарина, а Гагарина - в Путина. ))
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Так, вместе Серым Волком не употребляйте конфеты Баян Сулу и Рошен, типа санкциями задавите, пропадём наверное

Без ваших приезжих советов разберемся что употреблять.
Ономастов и нациков никогда не интересовали ни история населенного пункта ни последствия их действий для экономики страны в целом и для каждого жителя ухудшения в отдельности. Тарана тому яркий пример плевка в историю города.
У них только свои идеи от которых их прёт. Они готовы и предпрятия разрушать, если им покажется что они недостаточно ономастичны. Таких людей нужно на в залы собирать представительские, консолидировать, а на учет как потенциальных организаторов националистических выступлений.
Профайл

§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предложите переименовать в Гагарина, а Гагарина - в Путина. ))

Зачем?
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предложите переименовать в Гагарина, а Гагарина - в Путина. ))


Куда предлагать, у них вообще ономастов нет. Там все занимаются искоренением коррупции, поднятием экономики и созданием положительным имиджа, что и нам в течение длительного времени советуют. Цитата:
Серый волк:
Дикость и коррупцию нужно искоренять в первую очередь и заниматься экономикой и положительным имиджем, а не глупыми переименованиями.
Профайл

* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Зачем?

Чтобы люди на это предложение у виска покрутили. Этот логический прием известный, называется "Доведение до абсурда" :-)
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ономастов и нациков никогда не интересовали ни история населенного пункта ни последствия их действий для экономики страны в целом и для каждого жителя ухудшения в отдельности.


Так это вы всегда нас учите, советы даёте и.т.д. и ярлыки не вешайте пожалуйста.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну вот и пишите туда, в комментарии, что сфальсифицировано общественное мнение, 95% населения явно против (ссылку на опросы в НГ).


Советуете, ну пусть диванные эксперты напишут, почитаем, только с конкретными доводами.
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ну пусть диванные эксперты напишут, почитаем,

А Вы сами себя к каким экспертам относите? ;-)
Вам три человека про названия улиц всё, буквально всё сказали, но нет же, не судьба.Цитата:
Kairat stayer:
только с конкретными доводами.

И какими доводами Вы обоснуете переименование сами? Других улиц мало?
Итак пол мира уже смеётся, как Астану переименовали. Не нужно дальше страну на такое посмешище выставлятью
Казахстан была и надеюсь останется многонациональной страной. Которой многие горды за границей, но такие ономастические замашки, рубят весь имидж на корню. Но понаехавшим этого не понять.
Профайл

§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Чтобы люди на это предложение у виска покрутили. Этот логический прием известный, называется "Доведение до абсурда" :-)

Ну если тоько так.
Но такой абсурдный цирк почему-то никто не желает.
И в Алматы и Астане образованная часть населения не желает ничего общего иметь с дикими желаниями ономастов и хорошо известна отличная корреляция между грамотной и культурной частью населения и их пожеланием заниматься экономикой вместо переименований.
Даже на нашем форуме, несмотря на отдельных и хорошо видимых пишущих тут за деньги разных коррумпированных структур, хорошо заметно, что чем выше уровень знаний у человека, тем менее он желает переименований и абсурдистана и больше экономических решений, способных изменить жизнь и страну к лучшему.
Переходите от темного на сторону цивилизации и прогресса к развитому обществу от цирка абсурда, иначе погубите всё.
Профайл

* Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не было, микрорайоны чуть дальше.

Да там вообще чистое поле было!И стали застраивать это всё при ненавидимой многими здесь присутствующими советской власти.Мы пацанами бегали через это поле на авиасвалку возле аэродрома.
Профайл

* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но такой абсурдный цирк почему-то никто не желает.

Желают. Единогласно желают :-)
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