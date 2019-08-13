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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Имеешь ввиду пост 2040?

Про этот свой пост ничего не хотите пояснить?
Цитата:
alex_60: Пацан не понимает. У тебя кувалда есть?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Про этот свой пост ничего не хотите пояснить

А что пояснять?
Все было в русле конкретной темы разговора.
Так что все было по делу.
Это в каком году было?

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 21:32]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кайрат, убегай быстрее из ветки про ономастов. Они оба в лесу живут, загрызут тебя скоро. Видишь уже зубы точат.


Пусть точат, конфеты не хотят наши ест, поуехавщие диванные эксперты-советчики. Послушаюсь тебя сегодня буду отдыхать, пусть они критикуют акунуматов.
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