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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
главное совет про видеорегистратор не забудь. Ну и бумаги все оформляйте как положено, подписи, нотариально заверенное согласие и т.п. Чеки на спиртное и сертификаты сохраняй.


опыт видать в этом вопросе имеется.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так озаботиться колесом в Рудном,
не по детски,как отдельные типы тут, ну просто умиляет.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так озаботиться колесом в Рудном, не по детски,как отдельные типы тут, ну просто умиляет.

Ути-пути! ;-) У нас тут новый адвокат по делу колеса нарисовался! :lol:
Дружище! Тебе хоть какая банда пирожок пообщала? Которая бюджетамана пилила, или тот Абдулла, который любимый жена бросил и сбежал на баркасе с награбленным? :lol: :lol: :lol:
Аль ты так? Общественный? По боброте душевной умиляющийся розовыми цветочками в клумбочке?

:lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я же в хорошем смысле. волнует людей судьба колеса.
а почему ты решил что это про тебя?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возня какая то.
Клуб кто умнее
Неместные местные против местных местных.
У нас то рабочий день закончился,
А у неместных местных пока нет.
По времени.
Разнорабочии, работники при синхрофазотронах и пр.
Как так? Как же работа?
Или это и есть работа? Тут?
Рс пирамиды Хеопса и Тутанхомона прошу в качестве аргументов не приводить.
Разьясните местным местным.
Подпись. Андропов.

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 18:49]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попрошу весь список в студию, кто где живет. Страна, город, улица.
Семейное положение. Сколько получает.
Фото само собой. Анфас, в профиль.

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 20:15]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сколько получает.

И сколько отсылает ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
опыт видать в этом вопросе имеется.

Я подумал, если вы ответите на комент, который не вам, а виталу предназначен - то предложу вас свидетелем поприсутствовать. Намного легче опровергнуть обвинение, когда есть надежный свидетель, это ради безопасности Витала. В соучастники вас все равно не запишут в силу возраста, а быть свидетелем - самый раз.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
который не вам, а виталу предназначен


Как не мне если беседа в постах 36,38 с моего имени началась.
И ты первый ее начал.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Взаимные тыканья палкой у нас еще раньше начались. Вам не нравится когда я сравниваю увасунас. Потом начинаются переходы на личности.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И сколько отсылает ))

Да, это тоже важно.
Некоторые государства живут исключительно
За счет притока денег из за рубежа.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ты про что?
Ты пост 2036 2038 прочитал?
В этой ветке.
2036-это твой пост.
2038-ответ витала.
Я эти посты не писал.
В обоих постах мое имя.
И тема про футбол.
Палки какие то....

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 20:44]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не просто прочитал, а даже что-то написал из этого
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
даже что-то написал из этого

Имеешь ввиду пост 2040?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат, убегай быстрее из ветки про ономастов.
Они оба в лесу живут, загрызут тебя скоро.
Видишь уже зубы точат. Разнорабочий тоже из кустов выглядывает.

[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 21:24]
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