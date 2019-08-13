alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #2045





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4509

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:46 Возня какая то.

Клуб кто умнее

Неместные местные против местных местных.

У нас то рабочий день закончился,

А у неместных местных пока нет.

По времени.

Разнорабочии, работники при синхрофазотронах и пр.

Как так? Как же работа?

Или это и есть работа? Тут?

Рс пирамиды Хеопса и Тутанхомона прошу в качестве аргументов не приводить.

Разьясните местным местным.

Подпись. Андропов.



[Исправлено: alex_60, 13.08.2019 - 18:49]