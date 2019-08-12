Цитата: Гога: Можно ли вывеЗти девушку из деревни ? Можно, но вот вывеСти деревню из девушки нельзя.

И из желтой прессы практически ничего не вывести будет, если подхватят как уничтожение Гагарина и как туркменское всеобщее статуепоклонничество.

Потом можно будет только читать и ужасаться как написано и что придумано. Я уже сталкивался не раз с тем, что если на очень качественных товарах из нашего Казахстана стоит в названии или адресе улица производителя незнакомая для живущего в другой стране, ну например Баян-Сулу на упаковке, то люди отшатываются и брать опасаются.

По той причине что для них это образ созданный частыми видами азиатского неграмотного дворника, который в грязной одежде плохо выполняет свои работы и просит дать поесть у магазина. Или копается в мусорке.

Еще нелегальные цеха регулярно накрываемые и показываемые в ящике сделали свое дело.

Даже при всех усилиях моего описания некоторые опасаются пробовать.



Вчера видел на МЦК в чистейшем сверкающем современном поезде молодого парня в тюбетейке, явно сельского но очень с иголочки наглаженного с сверкающий светой рубашкой, отглаженными брюками и с ним никто не хотел садиться на соседнее сиденье. хотя стоя стояли рядом.

Сел я, мне его немного жалко было. Он наверное видел что что-то не так в пассажирах по отношению к нему. Ну слишком он уже картинно нелепо выглядел в этом отутюженном как для концерта и тюбетеечке. Явно первый раз в Огромном мегаполисе и удивленно разглядывал виды из окна на западе МЦК когда поезд мимо небоскребов по эстакадам пролетает.



Не стал приставать, с расспросами, просто посидел рядом до своей платформы МЦК. Любое действие так или иначе имеет отклик, оттенок и общественное мнение, которым мы можем управлять и объяснять только в цивилизованном обществе. Некоторые процессы неуправляемы и мы не можем на них повлиять никак к сождалению, ибо у людей есть комплексы очень сильно сформированные.

Невозможно заранее предугадать каким оттенком пройдет это Переименование и как оно может раздуться попав в неуправляемые источники.

Это ещё один повод не трогать механизмы с неизвестной реакцией.

Потому как может сложиться сильно ущербно не только живущим на этой улице, но и выйти в неуправляемую плоскость отрицательного.



Дразнить стаю бродячих собак с голым задом и без палки явно не стоит потому как неизвестно что у них с рефлексами и как сложится.

Да и с палкой не стоит. Не имеет смысла для любого развитого индивидума это пустое и очень похожее на подхалимское смешное для окружающего мира переименование Гагарина в Назарбаева.

Со стороны оно смотрится точно не айс.

Без всяких даже придирок.



Лучше бы эти усилия на имидж и продвижение страны направить и на борьбу с пожирающей всё коррупцией, которая крайне негативно отражается.