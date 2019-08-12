Серый волк Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова #97





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10597

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:17 Я не купил вчера конфеты из Казахстана, когда был в супермаркете и их видел.

Хотя редко но проскакивают.

И сделал это первый раз. Обычно покупал и даже много и угощая говорил вот из Казахстана! Умеют делать качественно! Этими конфетами Горбатый Тэтчер угощал при перестройке.

И если будет Гагарина переклеена в Назарбаева, то и дальше буду устраивать личное эмбарго на продукцию.

А если это разрастется в прессе, которой нечего сейчас писать, так как о митингах многим нельзя а больше вообще никаких инфоповодов нет. И он любезно появиться в виде Гагарина.

То так будут поступать миллионы.

И они будут задавать вопрос, сетевикам, а что делает у вас продукция этой уничтожающей в диком порыве русскоязычные улицы страны???

А сетевики ОЧЕНЬ болезненно воспринимают недовольство покупателей. Это точно известно по другой такой стране с улицами бандита Бандеры. Товары которой вызывали сильное отторжение покупателей которые иногда её просто бросали на пол и агрессивные вопросы и сетевики очень быстро их сбагрили от греха подальше, чтоб не терять насмотревшихся сюжетов в ящике покупателей.



[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 16:21]