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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ maxsaf
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2834
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть ещё возможность сказать "НЕТ" переименованию улицы Гагарина!!!!

Но только тогда и Герасимова отменят. Они все в одно обьеденили.
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* Victor Yang
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11844
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.08.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но только тогда и Герасимова отменят. Они все в одно обьеденили.

Нет - там комментарии под каждым можно оставлять.
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вас тута ещё не было


Пан Гога я то здесь, вас уже тут нет.
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* Victor Yang
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11844
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.08.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот - конкретно по Гагарина:

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2401972
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть ещё возможность сказать "НЕТ" переименованию улицы Гагарина!!!! https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2402603

Ну вот и пишите туда, в комментарии, что сфальсифицировано общественное мнение, 95% населения явно против (ссылку на опросы в НГ). Что это явно ведет к серьезному расколу в обществе и обострению и так непростой межнациональной обстановки и возможно приведет к падению покупок казахстанских товаров, если дело получит резонанс в СМИ России и мира. И к падению имиджа страны, переименовывающей все подряд в Назарбаева, как некогда Туркмении и прочие тоталитарные государства.
Какие чиновники для фальсификации применяли методики и чем эти чиновники занимаются и когда будут освобождены от занимаемых должностей и отправлены в свой дом родной в тюрьмы, которых вполне заслужили своей крайне коррумпированной деятельностью.

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 16:04]
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§ Тот самый
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Хакимжановой, Жастар


Тоже не владеете информацией ;-) Хакимжанова была Красноармейской, Жастар - Молодежная, а теперь генерала Арыстанбекова. Мауленова тоже не было - Индустриальная.

Вы про 7 Челябинских говорили, есть ещё 6 Кустанайских улиц в п.Зеленстрой, Энгельса, Крупской, Дзержинского и т.д. и т.п. О том и речь всегда: почему бы их не переименовывать? Никто и слова не скажет. Разве за Герцена кто-то возмущался? Почему всегда лезут в центр и выбирают для переименования улицы без учёта мнения жителей? Вот что не нравится. Это наш город или неместных акиматовских работников и ономастической комиссии?
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* Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Я всегда здесь , в Кустанае,уже более полувека .И буду всегда .И знаю про ул.Байтурсынова.
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§ Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не купил вчера конфеты из Казахстана, когда был в супермаркете и их видел.
Хотя редко но проскакивают.
И сделал это первый раз. Обычно покупал и даже много и угощая говорил вот из Казахстана! Умеют делать качественно! Этими конфетами Горбатый Тэтчер угощал при перестройке.
И если будет Гагарина переклеена в Назарбаева, то и дальше буду устраивать личное эмбарго на продукцию.
А если это разрастется в прессе, которой нечего сейчас писать, так как о митингах многим нельзя а больше вообще никаких инфоповодов нет. И он любезно появиться в виде Гагарина.
То так будут поступать миллионы.
И они будут задавать вопрос, сетевикам, а что делает у вас продукция этой уничтожающей в диком порыве русскоязычные улицы страны???
А сетевики ОЧЕНЬ болезненно воспринимают недовольство покупателей. Это точно известно по другой такой стране с улицами бандита Бандеры. Товары которой вызывали сильное отторжение покупателей которые иногда её просто бросали на пол и агрессивные вопросы и сетевики очень быстро их сбагрили от греха подальше, чтоб не терять насмотревшихся сюжетов в ящике покупателей.

[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 16:21]
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§ Kairat stayer
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Тоже не владеете информацией Хакимжанова была Красноармейской, Жастар - Молодежная, а теперь генерала Арыстанбекова. Мауленова тоже не было - Индустриальная.


Так внимательно читайте, указывал-же что при союзе этих улиц не было (Хакимжановой и Жастар), плюс вы указываете Мауленова. Пан Гога утверждал обратное, что указанные улицы при союзе якобы были.
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§ Kairat stayer
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Я всегда здесь , в Кустанае,уже более полувека .


Ну, если в Польше есть улица Кустанайская.
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* Гога
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Kairat stayer
А при чём Польша ??

[Исправлено: Гога, 13.08.2019 - 16:49]
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А при чём Польша ??


А при том, что в дальнем зарубежье проживаете и за нас переживаете.
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3435
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А при чём Польша ??

Лучше не спорить, "там" лучше знают! :lol:
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