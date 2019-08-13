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§ NG.kz
Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 13 августа, около 18.00 водитель автобуса №3 совершил наезд на ограду, отделяющую тротуар от проезжей части, на перекрестке улиц Тауелсиздик-Чехова. По словам пассажиров, водитель пошел на обгон другого автобуса, но не вписался в поворот.
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§ Серый волк
Re: Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, как можно было пойти на обгон и одновременно поворачивать, но наверное как водят водятелы давно забытых в девяностых маршруток, плохо говорящие или почти не говорящие на русском, ещё можно вспомнить.
И кстати опять гламурные розовые бордюры. :-)
Только вчера на фото с ДТП в газете разбитое корыто на них стояло.
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