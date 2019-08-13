abaika95 Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае #1





(Пользователи) Сообщений: 191

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:46 Что-то возникают смутные сомнения во всей этой истории,зачем тогда профи журналист поднял вчера шумиху что Герасимовской улице не быть если буквально через час важный источник сообщил что все чики-пуки ) либо профи журналист поторопился и испортил сюрприз горожанам на праздник либо я не в курсе чегото...)