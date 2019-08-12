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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36447
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А вот это-то вас и бесит!


Нет не бесит, ономастикой не увлекаюсь как некоторые, на слушания и.т.д. не хожу, будет решать народ на каких улицах и проспектах проживать будут.
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
будет решать народ на каких улицах и проспектах проживать будут.

Что-то ты размахнулся - считать за народ десяток местных бессловесных и бессовестных депутатов.
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§ Ваш земляк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Нет не бесит

Да ладно!А почему же ты тогда озвучил инфу о том, сколько ещё процентов названий улиц носит славянские корни? А не ты ли рассуждал о том, что ещё достаточно много русскоязычных учителей в школах? И если это был не ты, то прошу прощения!
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да ладно!А почему же ты тогда озвучил инфу о том, сколько ещё процентов названий улиц носит славянские корни?


Хронологию смотрите, одни безосновательные обвинения были.Цитата:
Ваш земляк:
А не ты ли рассуждал о том, что ещё достаточно много русскоязычных учителей в школах? И если это был не ты, то прошу прощения!


Наоборот неоднократно отмечал, что недостаточно, особенно отмечается в детских садах в Мангистауской, Атырауской и др. регионах.
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* Гога
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Kairat stayer
Код:
тогда только были улицы С.Баймагамбетова, Ш.Валиханова, О.Дощанова, О.Шипина и ещё несколько. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=38301&viewmode=flat&sortorder=0&start=30
- Улицы города Костанай:ул. Мауленова ул. А. Байтурсынова ул. Абильсай ул. Аксу ул. Алтынсарина ул. Амангельды ул. Бейимбета Майлина ул. Самал ул. Сейфуллина ул. Темирбаева ул. Джамбула ул. Джангильдина ул. Хакимжановой ул. Дулатова ул. Жастар ул. И. Алтынсарина ул. Каирбекова ул. Кайнар ул. Касымканова ул. Козыбаева ул. Кубеева ул. М. Сералина ул. Майлина - а это ещё несколько ,которые были ещё в советское время. Про некоторые вы даже и не слышали .Так что историю знать надо .
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что-то ты размахнулся - считать за народ десяток местных бессловесных и бессовестных депутатов.


А на последние слушания почему народ не пришел чтобы высказать своё мнение, у каждого есть-хе выбор и права, только про тех молодых людей которые не дошли не пишите, в курсе.

На счёт бессовестных, ну у нас можно всех чиновников. депутатов обзывать жуликами, ворами. бессовестными и.т.д. Кстати вот недавно точнее 10 августа текущего года на митинге в Санкт-Петербурге полковник полиции написал заявление на девушку за то, что она назвала его бессовестным, чем закончилось то?
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Улицы города Костанай:ул. Мауленова ул. А. Байтурсынова ул. Абильсай ул. Аксу ул. Алтынсарина ул. Амангельды ул. Бейимбета Майлина ул. Самал ул. Сейфуллина ул. Темирбаева ул. Джамбула ул. Джангильдина ул. Хакимжановой ул. Дулатова ул. Жастар ул. И. Алтынсарина ул. Каирбекова ул. Кайнар ул. Касымканова ул. Козыбаева ул. Кубеева ул. М. Сералина ул. Майлина - а это ещё несколько ,которые были ещё в советское время. Про некоторые вы даже и не слышали .Так что историю знать надо .


Если не владеете информацией, порожняк-то не гоните. Байтурсынова, Абильсай, Алтынсарина, Хакимжановой, Жастар. Каирбекова, Касымханова, Козыбаева точно в период союза не было. Кубеева и Сералина точно не знаю.
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Майлина и Джамбула были, вот если не ошибаюсь Дулатова тоже не было.
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* Гога
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Kairat stayer
Цитата:
Улица Алтынсарина—одна из центральных и старинных улиц г. Костаная. По архивным данным областного историко-краеведческого музея, на «Плане города Кустаная Тургайской области», датированном 1902 годом, среди прочих представлена улица Николаевская. Названа она была по имени святого Николая, считавшегося покровителем строящегося городка. В 1922 г. Кустанайским горсоветом была переименована в улицу Калинина, а в 1990 году, в канун 150-летнего юбилея И. Алтынсарина,
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
В 1922 г. Кустанайским горсоветом была переименована в улицу Калинина, а в 1990 году, в канун 150-летнего юбилея И. Алтынсарина,


150 летний юбилей отмечали в 1991 году, родился И.Алтынсарин 1 ноября 1841 года.
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* Гога
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Kairat stayer
- Кубеева тоже не было - остальных мало ?
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее, в канун юбилея 1990 году, тогда правильно, могли-же раньше, кто мешал то?
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* Гога
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Kairat stayer
- Читайте внимательно - *в канун* , что означает в русском языке -Непосредственно перед чем-нибудь.
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* Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Кубеева тоже не было - остальных мало ?


Так, из вашего списка практически многих не было.
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* Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10591
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сералина точно не знаю.

Была такая улица и очень давно при Союзе. И остановка имела название ул Сералина общественного транспорт аликвидированного акимами городского автобусного парка.
И ул Калинина была переименована в честь просветителя Алтынсарина ещё в те времена.
На этой улице находился интернат имени Алтынсарина, а когда-то давно им организованная школа.
Вы чужак этому городу.
И чужой его культуре.
И развитие у вас соответствующее, хорошо видное в полёте.
По Пушкину из Африки и Патрику :lol:
И топите вы исключительно всегда за все действия чиновников, даже прямиком попадающие в коррупционные статьи.
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