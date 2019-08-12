Ваш земляк:

Да ладно!А почему же ты тогда озвучил инфу о том, сколько ещё процентов названий улиц носит славянские корни?

Ваш земляк:

А не ты ли рассуждал о том, что ещё достаточно много русскоязычных учителей в школах? И если это был не ты, то прошу прощения!