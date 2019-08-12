Цитата: Козлов я:

Я правильно понял (в переводе на русский язык с этой канцелярщины),что 99-я ехала по правой полосе,стала поворачивать налево и не пропустила мерс,едущий прямо по левой полосе?



Я тоже так понял - повернул налево с правой полосы. Мерседес наверное его опережал и попал в слепую зону, а повернуть голову налево (да еще при таком опасном маневре!) водитель 99й не захотел.



Только подумалось, что очередной 18-летний пацан разбил свою машину и чужую, а тут вдруг дальше пишут "63-летний водитель ВАЗ-2199 получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу". Странно.