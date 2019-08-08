Цитата: АКИМ:что проблема трудноразрешимая, недаром дело дошло до суда

Что земли не хватает? Наша страна с очень низкой плотностью населения. Выделили бы им участок для летнего выпаса, к зиме обычно скот забивают. А тех, кого не забили уже держать здесь, тем более и раньше там скот держали.



Иностранцам же выделили участок для выпаса от Бурлей и почти до Карабалыка. Сколько там квадратных километров огорожено электрозабором? 100? 150?



Цитата: Victor Yang:

Тут ничего не попишешь - истец прав.

Истец хочет "домик в деревне" "недалеко от цивилизации", но и навозом чтобы не пахло при этом. Помещения эти не они построили, их и до этого использовали для хранения кормов, т.е. проблема грызунов явно стояла и во времена Комсомольской птицефабрики - рядом с зерноскладами крысы размером с котов. Надо компромисс искать.