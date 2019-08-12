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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
проверочное слово - ласка.

Знатно ты одну форумчанку полАскал, шо аж с форума пропала. :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всем девушкам форума.

Хорошего Вам дня и вечера... :lol: :oops:
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