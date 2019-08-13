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§ NG.kz
Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия разрешила присвоить безымянной до сих пор улице в микрорайоне Аэропорт имя известного костанайского хирурга Дмитрия Герасимова. Об этом "НГ" сегодня, 13 августа, сообщил депутат мажилиса Парламента РК Иван КЛИМЕНКО.
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§ abaika95
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
abaika95


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Сообщений: 191
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то возникают смутные сомнения во всей этой истории,зачем тогда профи журналист поднял вчера шумиху что Герасимовской улице не быть если буквально через час важный источник сообщил что все чики-пуки ) либо профи журналист поторопился и испортил сюрприз горожанам на праздник либо я не в курсе чегото...)
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§ юля елиссева
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.08.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу, что до ономастов дошло, что провоцировать сепаратизм среди славянского населения не стоит.
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§ maxsaf
Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
либо я не в курсе чегото...)

Очень даже может быть. :-)
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§ Сергей_я
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2764
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.08.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Слава богу, что до ономастов дошло, что провоцировать сепаратизм среди славянского населения не стоит.

славянского можно убрать, этот человек помогал ВСЕМ деткам, и просили не только славяне.
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§ Тот самый
Re: Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное комменты почитали после вчерашней статьи :-) :-) :-)
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