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§ NG.kz
Дело есть, но ему там не место?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По заявлению истца, «занятие сельскохозяйственным производством… на расстоянии менее 300 метров» от его домовладения «создает угрозу жизни, здоровью физических лиц». В этих двух строчках - суть затяжного конфликта, разрешение которого имеет значение не только для одного поселка, ведь развитие животноводства государством объявлено долгосрочным приоритетом в сфере сельского хозяйства.
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§ Victor Yang
Дело есть, но ему там не место?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут ничего не попишешь - истец прав. Есть санитарные правила и нарушать их, по идее, нельзя.
А вот всем программам поддержки бизнеса не мешало бы на эти моменты обращать внимание - а то поддерживать поддерживают, но иногда чтобы соблюсти все нормы, нужны значительные вложения, а это уже влияет на срок окупаемости и вообще рентабельности.

Цитата:
Ответчики же считают, что они продолжают иметь статус ЛПХ - личного подсобного хозяйства Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=681&storyid=25462#811735

Ну как же? ЛПХ - это когда тильки для cэбэ и родственников. А тут 200 голов - явное предпринимательство, даже кредит под это дело взяли.

[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2019 - 08:49]
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§ Victor Yang
Re: Дело есть, но ему там не место?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанайского

Аж глаз радует такое написание - что-то близкое и тёплое.
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§ alex_60
Дело есть, но ему там не место?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кустанайского Аж глаз радует такое написани


на просторах больше двух десятков улиц носят название Кустанайская.
с Москвы начиная.
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§ Victor Yang
Дело есть, но ему там не место?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на просторах больше двух десятков улиц носят название Кустанайская. с Москвы начиная.

Это понятно. А тут - в статье казахстанской газеты!
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§ alex_60
Дело есть, но ему там не место?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А тут - в статье казах

я тебя понял.

[Исправлено: alex_60, 08.08.2019 - 09:27]
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§ Гога
Re: Дело есть, но ему там не место?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нельзя ли домик этого дачника перенести на 300 метров ?
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§ Маркс
Дело есть, но ему там не место?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А нельзя ли домик этого дачника перенести на 300 метров ?

Дали бы ему мяска, молочка - вот и конец конфликту.
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§ Victor Yang
Дело есть, но ему там не место?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А нельзя ли домик этого дачника перенести на 300 метров ?

У меня тоже мысль была - купить ему другой дом в другой части посёлка + компенсация. Но, я так понимаю, этот дом там не один - соседи потом массово в суд будут подавать.
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§ лимон
Re: Дело есть, но ему там не место?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А нельзя ли домик этого дачника перенести на 300 метров ?


скорее всего тут дело принципа, и на другой дом/переезд он не согласится

у меня соседи по даче когда завели уток на своём участке, тоже стали дико напрягать этим
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§ Тот самый
Re: Дело есть, но ему там не место?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АКИМ:что проблема трудноразрешимая, недаром дело дошло до суда

Что земли не хватает? Наша страна с очень низкой плотностью населения. Выделили бы им участок для летнего выпаса, к зиме обычно скот забивают. А тех, кого не забили уже держать здесь, тем более и раньше там скот держали.

Иностранцам же выделили участок для выпаса от Бурлей и почти до Карабалыка. Сколько там квадратных километров огорожено электрозабором? 100? 150?

Цитата:
Victor Yang:
Тут ничего не попишешь - истец прав.

Истец хочет "домик в деревне" "недалеко от цивилизации", но и навозом чтобы не пахло при этом. Помещения эти не они построили, их и до этого использовали для хранения кормов, т.е. проблема грызунов явно стояла и во времена Комсомольской птицефабрики - рядом с зерноскладами крысы размером с котов. Надо компромисс искать.
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