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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ alex_60
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
имени Патрика Лумумба, н


Патрис его звали. Патрис Лумумба
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§ Kairat stayer
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Патрис его звали. Патрис Лумумба


Точно Патрис, если не ошибаюсь родственник ОМ вроде.
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* zloy kyrgyz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 13.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непойму зачем талочь воду в ступе и лишний раз будоражить людей на негатив если у Стаса Киселева на странице уже подтвердили переименование

ЕСТЬ УЛИЦА ДОКТОРА ГЕРАСИМОВА!!! Только что депутат Мажилиса Парламента РК Иван Клименко подтвердил, что решение о наименовании улицы в мкр. Аэропорт всё-таки принято - в соответствии с волеизъявлением тысяч костанайцев. В Костанае появилась улица имени любимого врача. Это уже точно. Это наша общая победа.
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§ Сергей_я
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.08.19 - 11:51
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2829
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Только что у меня был разговор с важным источником, который дал понять: решение об отказе в наименовании улицы не окончательное

Так вот кто тут все решает
:-)
Цитата:
zloy kyrgyz:
Всем - спасибо за искреннюю реакцию, она была очень важна!

О, да. Теперь только так и будет ))
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* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2829
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

Насчет Гагарина че источник сообщает, тоже будут посмотреть реакцию? :-)
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* zloy kyrgyz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 13.08.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Maxsaf вы ерничаете или невнимательны? Я скопировал текст со страницы Киселева, там его слова не мои
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* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2829
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

Да это собственно и не важно уже, главное - идею поняли. :-)
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§ Обликоморале
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6779
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Насчет Гагарина

Я уже писал, что есть у нас обученные в подобных вопросах люди. Правозащитники, НКО разные, почему бы им не подключится к этому вопросу. Также подключить общественность, соц. сети, создать резонанс, отправить запросы куда следует.
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* zloy kyrgyz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 13.08.19 - 12:25
Комментарий проходит проверку.
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